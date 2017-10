Neulengbacher gewinnen Faustball-Landesliga

04.10.2017, 19:26 Uhr

Die konstant sehr guten Leistungen in der Liga wurden am Ende belohnt und die Neulengbacher blieben an der Spitze der Tabelle. "Der Meistertitel wird demnächst noch gebührend gefeiert", freut sich Abwehrspieler Armin Stutterecker.Ende November starten die Faustballer in die Hallensaison. Auch hier wird das erklärte Ziel der Meistertitel sein.