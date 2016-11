Gerhard Koller: Ein TV-Star feiert ein rundes Jubiläum (mit Video)

25.11.2016, 19:00 Uhr

W24-Anchorman Gerhard Koller über seine Berufung, Reiselust und seinen 50. Geburtstag.

Das bz-Interview am Bitzinger-Würstelstand war für W24-Moderator Gerhard Koller eine völlig neue Situation. Denn diesmal stellte nicht er die Fragen, sondern bz-Redakteur Thomas Netopilik. Bei einer Käsekrainer mit Senf und Curry erzählte der zweifache Familienvater über seinen bewegendsten Fernsehmoment. "Das war 2015 bei der Wien-Wahl, von der ich aus dem Rathaus berichtete. Zuerst schien es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rot und Blau auszusehen. Auf einmal änderten sich die Hochrechnungen schlagartig und die SPÖ war klar vorne", erinnert sich Koller.

Reiselust und News-Junkie

Nach Jobs beim Radio und als Print-Journalist heuerte der heute 49-Jährige vor fünf Jahren als Nachrichtensprecher bei W24 an. "Ich kann eindeutig sagen, dass ich jetzt endlich angekommen bin. Ich kann mir vorstellen, diesen spannenden Job bis zu meiner Pension zu machen", so Koller.Fast die gesamte Freizeit geht bei Koller fürs Reisen drauf. Mehrere Wochen im Jahr bereist er mit Gattin Erika und den Töchtern Nina und Sonja ferne Länder. "Nach jeder Reise kommt eine neue Stecknadel in meine große Weltkarte. Ich war insgesamt schon vier Jahre auf Reisen, trotzdem gibt es noch viele unerforschte Flecken", sagt der Moderator.Aber auch die heimischen Skipisten sind vor den "Kollers" nicht sicher. "Meine Frau war früher im ÖSV-Kader und vielfache Wiener Meisterin. Auf der Piste geben wir es uns ordentlich. Aber sie ist immer schneller als ich", gesteht der News-Junkie, der nebenbei an der Abend-HTL unterrichtet.Am 30. November feiert Koller seinen 50. Geburtstag. "Es waren 50 gute Jahre bis jetzt. Ich sollte eine große Party geben und diese tolle Zeit gebührend abschließen. Man weiß ja nie, wie die nächsten Jahre werden", so der Jubilar, der sich auch gerne mit Bergsteigen seine Zeit vertreibt. Die bz wünscht Happy Birthday, Gerhard!Gerhard Koller (49) moderiert beim TV-Sender W24 die tägliche Live-Sendung "24 Stunden Wien", "W24 Spezial" und "Stadtgespräche". Zuvor war der Währinger beim Radio und als Print-Journalist tätig. Koller ist verheiratet und Vater zweier Töchter.