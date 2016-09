Faszination Pilgern

Ein zertifizierter Lehrgang für Pilgerbegleiter im Bildungszentrum St. Benedikt startet demnächst.

SEITENSTETTEN / „Pilgern ist Beten mit den Füßen!“ Ein von Oktober 2016 bis Oktober 2017 angebotener Lehrgang befähigt die Teilnehmer, einzelne Personen oder Gruppen auf Pilgerungen spirituell zu begleiten, diese zu organisieren und die besondere Faszination des Pilgerns zu vermitteln. In fünf Modulen – davon ein Praxismodul mit Pilgerung – werden die verschiedenen und vielfältigenElemente des Pilgerns vermittelt. Die Module finden in Seitenstetten, Stift Altenburg und Stift Göttweig statt; die Praxispilgerung führt in 4 Tagen von Melk auf den Sonntagberg.Am Dienstag, 13. September, 19 Uhr, findet im BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten ein unverbindlicher Infoabend statt; eine Anmeldung zum Informationsabend ist nicht erforderlich.