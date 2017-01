Deutschnationale Burschenschaften in Österreich

Vortrag im BildungsZentrum St. Benedikt

Alljährlich wirbelt der Akademikerball viel Staub in der österreichischen Innenpolitik auf. Der Vortrag im Bildungshaus thematisiert Burschenschaften und andere deutschnationale Studentenverbindungen.Der Referent ist Dr. Bernhard Weidinger, Rechtsextremismus-Forscher am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) und Mitglied der Forschungsgruppe "Ideologien und Politiken der Ungleichheit" (FIPU).Er wird die Geschichte der Burschenschaften, die ideologischen Charakteristika und die aktuelle politische Relevanz behandeln, im Besonderen das Verhältnis von Burschenschaften und Rechtextremismus.Vortrag am Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.