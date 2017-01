19 neue KinderbetreuerInnen in Amstetten!

25.01.2017, 15:51 Uhr

Amstetten : BFI Amstetten | 19 TeilnehmerInnen legten am 21. Jänner 2017 die kommissionelle Abschlussprüfung für die Ausbildung zum/zur KinderbetreuerIn im Service-Center Amstetten erfolgreich ab. Der Beruf des/der Kinderbetreuers/-in fordert pädagogisch geschulte und sensibilisierte Fachkräfte, um Kindern in Kindergärten die notwendigen Rahmenbedingungen für ihre geistige, körperliche und seelische Entwicklung zu ermöglichen. In den Lehrgängen „Ausbildung zum/zur KinderbetreuerIn“ des BFI NÖ wird großer Wert darauf gelegt, die theoretischen Zusammenhänge der Erziehung und Bildung ebenso wie praxisnahe Einblicke in die Arbeit mit Kindern zu vermitteln. Die Ausbildung umfasst 80 Unterrichtseinheiten Theorie sowie ein mind. 36-stündiges Praktikum in verschiedenen niederösterreichischen Landeskindergärten.

„Seit 2007 hat das BFI NÖ die Genehmigung der NÖ Landesregierung, um Ausbildungen und Abschlussprüfungen der KinderbetreuerInnen durchführen zu können. Die Erfolgskennzahlen seit 2007 sprechen für sich: „Insgesamt fanden niederösterreichweit mehr als 65 Lehrgänge mit rund 1.060 TeilnehmerInnen statt,“ präsentieren die Geschäftsführer des BFI NÖ Peter Beierl und Mag. Michael Jonach die Nachfrage der Ausbildung in Zahlen.Die nächste kostenlose und unverbindliche Info-Veranstaltung zum/zur KinderbetreuerIn findet am 16. Februar 2017 in Amstetten statt. Der nächste Lehrgang startet am 10. März 2017 in Amstetten. Mehr Infos und Anmeldung unter www.bfinoe.at oder telefonisch 07472 / 633 38.Das BFI NÖ gratuliert den erfolgreichen AbsolventInnen und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg!