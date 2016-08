Anmarsch aufs Feuerwehrfest Leesdorf

01.09.2016, 14:49 Uhr

Begleitet werden sie immer von mindestens einen Leesdorf Feuerwehrmann. Seit Passau ist das Reinhold Ploderer und am 17. Tag maschierten auch Michl Halblecker und Thomas Kügerl mit. Die Etappen sind pro Tag etwa 35 km und führen von Feuerwehrhaus zu Feuerwehrhaus. Die 17. Etappe am 29. August startete in St. Georgen an Gusen nahe bei Linz.Die Marschierer werden am Freitag, den 2. September zwische 19 und 20 Uhr beim 25. Leesdorfer Feuerwehrfest mit der Partnerschaftsurkunde eintreffen und freuen sich über jeden Besucher, der sie empfängt. Die Urkundenunterzeichnung erfolgt im Rahmen des Festaktes 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf am 4. September um ca. 10 Uhr.