Baden : Sport- und Veranstaltungshalle |

BEZIRK BADEN. Bereits zum 16. Mal veranstaltet der Verein No Problem die große No Problem Gala in der Veranstaltungshalle. Eröffnung (bei freiem Eintritt) ist um 15:00 Uhr. Geboten werden verschiedene Kinder- und Jugendspielestationen wie Zirkusworkshop, Kasperltheater der Kinderfreunde, Gewürzküche, Bewegungsparcours, Speed Stacking, Kinderschminken, Malen und eine Rot-Kreuz Station. Moderiert wird die Gala von Herbert Fischerauer, am Gelingen beteiligt sind u.a. das Tanzstudio Mackh, Musikschüler und Kindertanzgruppe der Musikschule

Baden, Schüler/innen der Mittelschule Pelzgasse , Volkshilfe, Hilfswerk, Lebenshilfe, Inklusionstanzgruppe "Gedscho"der BiondekBühne Baden, Rotes Kreuz Baden, Schüler/innen der ASO Baden, No Problem-Jiu-Jitsu-Gruppe, ZIMT, RhythMix, Waldschule Wr. Neustadt, No Problem-Gruppe der Tanzschule Schweiger, NÖGKK, Bständig, ASO Traiskirchen und die „DISCO – SCHLAGERPARADE“.