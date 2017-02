Strom machen kann jetzt einfach jeder

05.02.2017, 13:25 Uhr

BRAUNAU AM INN. Energie sparen steht hoch im Kurs. Mit mobilen Solar-Heimkraftwerken hat man nun die Möglichkeit ganz einfach selbst Strom zu erzeugen.

Ohne Strom geht heute so gut wie gar nichts mehr. Er ist unverzichtbar geworden. Die Möglichkeit seinen eigenen Strom zu erzeugen und dass auch noch umweltschonend, ist daher für viele ein interessantes Thema. Allerdings wirken große und kostenintensive Solar- und Photovoltaikanlagen oft abschreckend. Die Energiewelt Bayern GmbH hat sich dieser Problematik angenommen und eine Solaranlage entwickelt, die nur wenig Platz braucht, mobil ist und sich ganz einfach bedienen lässt. Ing. Andreas Novotny vertreibt unter anderem die Kleinkraftwerke für zu Hause und betont die vielen Vorteile:" Das Solar-Heimkraftwerk produziert überall und jederzeit Strom. Man braucht dazu nicht einmal ein Dach oder einen großen Garten. Eine Terrasse reicht schon aus, denn mehr aus 2m² Platz braucht das Heimkraftwerk nicht." Der aus Sonnenlicht erzeugte Strom fließ direkt in die Stromversorgung des Haushalts und sorgt dafür, dass man zugekauften Strom einsparen kann. Das Heimkraftwerk wird auch als sogenannte "Zählerbremse" bezeichnet. Novotny erklärt dies folgendermaßen: "Der produzierte Strom kann sofort verbraucht werden. Der Stromzähler läuft dann langsamer oder stoppt. Egal wie viel man produziert, man spart sich den Strom vom Energieanbieter und muss weniger zahlen."

Einfach, handlich und mobil



Ein Stück Unabhängigkeit

Das Kleinkraftwerk besteht aus einem Panel, dass aus Sonnenlicht Strom erzeugt und aus einem Träger, auf dem das Panel angebracht ist. Durch die handliche Zusammenstellung lässt sich leicht bewegen. Auch die Montage und Installation ist keine große Sache. "Das Heimkraftwerk lässt sich mit ein paar einfach Handgriffen zusammenbauen. Im Bezirk Braunau liefern wir sie sogar persönlich aus und erklären unseren Kunden alles ganz genau und in Ruhe.", so Novotny. Angeschlossen wird das Heimkraftwerk ganz einfach über die Steckdose und schon kann es losgehen. Kommt es einmal zur Abschaltung des Netzes aufgrund von Wartungsarbeiten oder stellt man selbst die Stromversorgung seines Haushalts ab, ist man mit dem Heimkraftwerk ebenfalls auf der sicheren Seite. "Es erkennt, ob Strom im Netz fließt und wenn dies nicht der Fall ist, stellt es ebenfalls sofort ab.", erklärt Novotny.Mit einem Heimkraftwerk macht man sich ein Stück weit unabhängig gegenüber den Stromanbietern. Mit nur einem Panel, auch "Mono" genannt, kann man im Jahr bis zu 290kWh produzieren und mit zwei Paneelen, dem Model "Duo", sogar das Doppelte. Novotny betont wie einfach man sich hier viel Geld sparen kann: "Man muss für das Heimkraftwerk keine Installationsänderung vornehmen, eine 230 Volt Steckdose ist ausreichend um es zu betreiben. Außerdem kommt keine Bürokratie auf einen zu, lediglich eine kurze Information an den Netzbetreiber reicht aus. Und das Wichtigste, mit einer geringen Investitionssumme kann ich mir Jahr für Jahr bares Geld sparen." Weiters werden die Komponenten der Heimkraftwerke ausschließlich in Deutschland produziert, sie sind qualitativ hochwertig und langlebig.Mehr Informationen unter:Tel.: 0680 130 07 53