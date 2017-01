Innviertler Kulturkreis- Neuwahl des Präsidenten

20.01.2017, 09:51 Uhr

Bei der am 19.Jänner in Uttendorf stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Innviertler Kulturkreises wurde Bezirkshauptmann Dr.Georg Wojak einstimmig als Präsident neu gewählt. Berichte des Kassiers Karl Gann, der Schriftführerin Maria Braidt und der Rückblick auf 2016 wurden von den Mitgliedern mit Interesse aufgenommen., der durch den Abend führte und auch zum Gedenken an den 2016 verstorbenen Ehrenpräsidenten Ernst Kubesch aufrief.Besonders die Verleihung der "Kulturplakete für den renovierten Pfarrhof" in Roßbach war ein Highlight des vergangenen Jahres.Als krönender Abschluß ehrten der Vorstand die jahrzehntelange Kulturarbeit vom