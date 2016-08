, Kolpingplatz 1 , 5280 Braunau am Inn AT

Kolpingsaal , Kolpingplatz 1 , 5280 Braunau am Inn AT

Kinderbasar am 17. September 2016

Am Samstag, 17. September veranstaltet die Mütterrunde Braunau von 13:30 bis 15:30 Uhr ACHTUNG NEUE ÖFFNUNGSZEITEN ! ! !

ihren jährlichen Kinderwarenbasar im Kolpinghaus. Verkauft werden saubere, unbeschädigte und gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung, Umstandsmode, Sportartikel für Kinder, Hochstühle, Spielzeug, Bücher, Kinderwägen und mehr.

Zum Verkauf wird nur Winterware angenommen.

Autokindersitze müssen die ECE-Norm R44/04 erfüllen, das Prüfzeichen auf dem Sitz und die Bedienungsanleitung müssen vorhanden sein. Die Warenannahme erfolgt am Veranstaltungstag

von 9 bis 10.30 Uhr. Nicht verkaufte Waren können am Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr wieder abgeholt werden. Nicht abgeholte Verkaufswaren gehen an den Moosdorfer Flohmarkt, der den Reinerlös an die Kinderkrebshilfe Salzburg spendet.

Verkaufsnummern:

Tel. 0664/54 600 38 oder kinderbasar.braunau@gmx.at