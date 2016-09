SEENOMADEN mit HEISSKALTER Multivision im VAZ

/ KALT - WARM / von Grado nach Grönland /

Nach zwei Weltumsegelungen sindmit ihrer 13 Meter Aluyacht wieder unterwegs von der Adria nach Grönland. Mit viel Witz und noch mehr Herz berichten sie über ihre Strandung auf den Bahamas, über ihre Liebe zu Kuba, vom magischen Moment durch New York zu segeln, vom undurchdringlichen Nebel Nova Scotias, von bewaffneten Landgängen in Labrador und von der vergänglichen Schönheit der Eisberge Grönlands. Die beiden erzählen aber auch von den alltäglichen Schwierigkeiten des Bordlebens, von ihren Rückschlägen und Zweifeln, vom Glück und vom Staunen.

Eine mitreißende Geschichte über messerscharfe Riffe, einer zutraulichen Seekuh, schwimmenden Schweinen, Langusten, die in keinen Kochtopf passen, über stinkende Wäsche, eiskalte Finger und die diffuse Angst vor Eisbären und Eisbergen: 3 Jahre, 25.000 Seemeilen und 50 Grad Unterschied - sowohl in Temperaturen als auch in geographischen Breiten.Der(YCBS) als Veranstalter freut sich ganz besonders auf die brillianten Vortragenden und lädt recht herzlich zu dieser außergewöhnlichen Multivision ein. Die folgende buntgemischte Aufnahmen-Auswahl kann schon einen guten Vorgeschmack vermitteln, aber viele weitere auch bewegte Bilder, Musik und vor allem die überaus spannenden Live-Schilderungen der beiden Abenteurer garantieren einen faszinierenden Abend.