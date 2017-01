XIV. Magnum-Bewerb 2017

Liebe Sportschützen,die Privilegierte Schützengesellschaft Braunau möchte alle Sportschützen recht herzlich einladen,am Samstag 04. Februar 2017 ab 09:00 UhrbeimXIV. Magnum-Bewerb 2017am „Schießstand in der Bleiche“ in der Talstraße 65, Braunau am Innteil zu nehmen.Unter nachstehenden Links können die Ladschreiben abgerufen werden:Ladschreiben - XIV. Magnum-Bewerb: http://www.psg-braunau.at/web/termine_ergebnisse/p...

Für das Leibliche Wohl ist gesorgt ;-)Mit freundlichen Grüßen und Schützen-Heil – Ing. Jochen Schütz (Schützenmeister Feuerpistole)Privilegierte Schützengesellschaft Braunau 1403Talstraße 655280 Braunau am InneMail: verein@psg-braunau.atWeb: www.psg-braunau.atfacebook: Privilegierte Schützengesellschaft Braunau 1403