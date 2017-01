Umbau der A4 Anschlussstelle Fischamend startet

13.01.2017, 23:00 Uhr

Die Neugestaltung ist die Vorbereitung für die dritte Fahrspur bis Neusiedl am See.

Rodungsarbeiten und Wiederaufforstung

Umbau in drei großen Phasen

BEZIRK. Am Montag, den 16. Jänner startet die ASFINAG mit den Vorbereitungen zum Umbau der Anschlussstelle Fischamend auf der A4 Ost Autobahn. Dauern werden die Arbeiten bis Frühjahr 2018.Den Anfang machen Rodungsarbeiten im Bereich der Verbindung B9 Hainburger Straße mit der A4. "Wir brauchen Platz für die Arbeiten", so Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, "wenn wir alle Maßnahmen abgeschlossen haben, forsten wir mehr als die doppelte Fläche wieder auf.“ Zusätzlich zum Umbau der Anschlussstelle, saniert die ASFINAG jene Brücke auf der B9 die über die A4 führt. Für die neue Anschlussstelle werden die Auf- und Abfahrten verlegt und die Zufahrt von der Hainburger Straße auf die A4 wird zukünftig über einen Kreisverkehr erfolgen. Notwendig ist die Neugestaltung um die Anschlussstelle Fischamend für den ab 2018 geplanten dreispurigen Ausbau der Ost Autobahn vorzubereiten.In der Zeit von Montag, 16. Jänner bis voraussichtlich Dienstag, 28. Februar, wird das Baufeld für den Umbau der Anschlussstelle von Bäumen und Sträuchern frei gemacht. Bereits Mitte Februar startet die ASFINAG mit der Sanierung der B9-Brücke. Bis Juni steht daher im Bereich der Autobahn auf dieser Verbindung zwischen Fischamend und Hainburg nur eine Fahrspur zur Verfügung. Geregelt wird der Verkehr in dieser Zeit mit einer Ampelanlage. Durch die Ampelregelung muss mit leichten Verzögerungen gerechnet werden. Ist die B9-Brücke fertig saniert, beginnen die eigentlichen Umbauarbeiten der Anschlussstelle Fischamend, die bis Frühjahr 2018 dauern.