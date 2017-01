­Mit dem BFI die Matura nachholen

13.01.2017, 22:50 Uhr

Der kostenlose Info-Abend findet am 19. Jänner um 18 Uhr im Harry Weiß Haus in Bruck an der Leitha statt.Infos & Anmeldung: BFI Wr. Neustadt, 02622 / 835 00, www.bfinoe.at