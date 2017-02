GEWINNSPIEL: Mallorca-Party mit Jens Büchner im Kulturtreff Alkoven

Die Faschingsparty "Mallorca im Dschungel" darf man sich am Samstag, 25. Februar im Kulturtreff Alkoven nicht entgehen lassen. Der Ballermannsänger Jens Büchner wird dem Kulturtreff an dem Abend einen Besuch abstatten und dort ebenfalls für Musik sorgen. Bei wem's klingelts? Büchner ist vor allem bekannt aus der VOX-Serie "Goodbye Deutschland" und als diesjähriges Mitglied des Dschungelcamps. Für Partystimmung sorgen außerdem DJ Mark Johnson und DJ Franzz. Lustig wird es für die Besucher zudem an der Dschungelbar mit Reggae-Musik und an der Ballermannbar. Verkleidung erwünscht – jedes Kostüm erhält ein Freigetränk.

Vorverkaufskarten um 10 Euro gibt es bei den regionalen Sparkassen und Spar Aigner in Strassham, im Pub/Cafe Trauner und unter Tel. 0699/17945454. Abendkassa ist 12 Euro.Die BezirksRundschau verlost. Einfach gleich mitmachen. Die beiden Gewinner werden am 20. Februar per Mail verständigt und können sich ihre Karten bei uns in der Redaktion (Trattnach-Arkade 1, 2. Stock, Grieskirchen) abholen.