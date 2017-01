Klassenerhalt ist schon fast sicher

29.01.2017, 22:15 Uhr

Die Alkovener mussten gegen die Klagenfurter auf ihre Nr.1 Lukas Rebhandl verzichten und traten daher mit einer neuen Aufstellungsvariante an. Letztendlich reichte es nur zum Ehrenpunkt durch das Mixed Iris Freimüller/Simon Rebhandl.Am Sonntag konnte die Mannschaft wieder mit der stärksten Aufstellung antreten. Lukas Rebhandl spielte nach einer überstandenen Grippe groß auf und legte mit seinen Siegen im Einzel und im Doppel gemeinsam mit seinem Bruder Simon den Grundstein zum Erfolg. Dann baute das Damendoppel Iris Freimüller/Maria Steinmann die Führung durch einen klaren Sieg aus. Eine schwere Verletzung zog sich der Ohlsdorfer Manuel Berger im Spiel gegen Thomas Hahn zu, er wurde mit Verdacht auf Achillessehnenriss ins Krankenhaus gebracht. Dann scheiterten Maria Steinmann und Christoph Lessl ganz knapp in ihren Einzelspielen, sie verloren jeweils nach äußerst spannenden Matches erst im 3.Satz.Damit lag es am Ende wieder einmal am schon oft erfolgreichen gemischten Doppel. Iris Freimüller/Simon Rebhandl erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen und lieferten den entscheidenden Punkt zum Erfolg über Ohlsdorf.Alkoven hat mit diesem Sieg den Sprung aus der Abstiegszone gemacht und liegt auf dem vierten Tabellenplatz.