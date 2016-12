VBgm. Christoph Wolf: Mein Lebensmittelpunkt ist Hornstein

31.12.2016, 11:02 Uhr

>> Lebensmittelpunkt ist HornsteinUnsere Gemeinde liegt unserem VBgm. Christoph Wolf seit jeher am Herzen. Nach der Gründung seiner Familie möchte er stets, dass sich Hornstein für die nächsten Generationen gut entwickelt. Das politisches Interesse begann in Hornstein, blieb in den letzten Jahren und bleibt in unserem Ort. Er nimmt sich gerne Zeit für ein Gespräch und die Arbeit für unser Hornstein.

>> Ein Bürgermeister für alle HornsteinerEr glaubt an das große Potential unserer Gemeinde und der Menschen im Dorf. Gerade deshalb möchte er Bürgermeister für alle sein, möchte verbinden, zusammenarbeiten und das Beste für alle erreichen. Gerade seine berufliche, politische Erfahrung und meine Kontakte weit über die Gemeindegrenzen hinaus nutzt er bereits intensiv für Sie und unsere Gemeinde!Das Team der Volkspartei wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit, viel Erfolg und Gesundheit, ausreichend Humor, Durchhaltevermögen und Motivation sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und sind jederzeit gerne erreichbar für positive Rückmeldungen, innovative Ideen, kreative Anregungen und für konstruktive Kritik.