Erfolgreiche Reanimation in St. Valentin

24.11.2016, 19:41 Uhr

Am 24. November 2016 um kurz nach 11:00 Uhr wurde das Einsatzfahrzeug 51/412 aus St. Valentin zu einem bewusstlosen männlichen Pensionist in St. Valentin alarmiert. Am Notfallort angekommen, stellten die beiden Rettungssanitäter einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest und begannen umgehend mir der Herzdruckmassage. Unter ärztlicher Assistenz wurde der Patient bis zum Eintreffen des Teams vom NEF Linz-Süd reanimiert und unter notärztliche Begleitung in das Krankenhaus der Elisabethinen transportiert.