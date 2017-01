Vereinter Start ins Jahr 2017

06.01.2017, 00:00 Uhr

Silvester will geprobt sein

Während die Stadt Enns mit einer Feuer- und Eisshow ins neue Jahr startet, lädt die JVP Niederneukirchen zum traditionellen Probesilvester. "Das Fest ist vor vielen Jahren durch den Jahresabschluss für Mitglieder entstanden", erzählt Franz Niedermann, Obmann der JVP Niederneukirchen. "Das Probesilvester bietet die Gelegenheit, das vorletzte Mal im Jahr richtig Gas zu geben. Wie der Name schon verrät, feiern wir einen Tag vor Silvester, um zu proben. Dazu kommt, dass der 31. Dezember bei den meisten Leuten schon verplant ist", so Niedermann. Jährlich besuchen rund 800 Personen die ausgefallene Veranstaltung in Niederneukirchen. "Aufgrund des hohen Besucheransturms mussten wir in den vergangenen Jahren den Einlass stoppen. Daher ist es umso wichtiger, früh da zu sein", so Niedermann.