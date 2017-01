5 Minuten Wien: Der Umtausch-Marathon

10.01.2017, 00:00 Uhr

Heuer freut sich Ida darüber, dass nur wenige Überraschungen daneben lagen.Am dringendsten: ein Shirt lag zweimal in verschiednenen Größen unter dem Baum. Also ab zum Umtausch. Einmal war sogar die Rechnung dabei, was bei Weihnachtsgeschenken ja gar nicht so üblich ist. Doch die spanische Modekette, deren Kleider ihr so gut gefallen, wirbt ja damit, dass man alles ohne Grund und Beleg umtauschen könne – und das weltweit. Ida stellte sich auf fünf Minuten ein.

Doch in der Filiale am Hauptbahnhof wurde sie auf den Boden der Realität geholt: "Warum wollen Sie umtasuchen? Haben Sie eine Rechnung? Wann haben Sie das gekauft?", wird sie gleich einmal überfallen. Je einer kurzen Erklärung folgte die lange Suche im Computer. "Ich find das nicht, da steht die falsch Größe am Ettikett." Meint der wenig freundliche Verkäufer.Den Hinweis, dass sie zwei Shirts bekommen habe und das andere ohne Rechnung sei, aber nicht passe, das ließ der Verkäufer nicht gelten. Auch von der Tatsache, dass auf dem Plakat vor ihm stehe, dass man noch eine Woche ohne Grund den Kauf umtauschen könne, ignorierte er großzügig.Nach einer halben Stunde Warte- und Suchzeit ließ sich der Verkäufer gnadenhalber herab, das Shirt zu tauschen. Ida kam sich schon vor, als hätte sie etwas gestohlen. Das Fazit: Dieser Store am Hauptbahnhof wird sie nicht mehr sehen.