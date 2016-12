Im Fackelschein durch die Nacht

16.12.2016, 07:00 Uhr

Im Rahmen der „Verantwortung zeigen!“-Adventkalender-Aktion war eine Fackelwanderung angesagt.



Beherzter Einsatz

WAIERN/HAIDEN (fri). Hinter dem Türchen Nr. 13 am "Verantwortung zeigen! - Adventkalender" verbarg sich heuer für die Feldkirchner Firma Kanzian Engineering & Consulting eine Fackelwanderung mit den Bewohnern und Betreuerinnen der "Wohngemeinschaft cowota" der Diakonie de La Tour in Waiern. Am nächtliche Ausflug beteiligten sich dann auch wirklich alle Bewohner, die Betreuer unter der Leitung von Cornelia Moore und alle Feldkirchner Mitarbeiter von KEC sowie Rudi und Brigitte Kanzian.Gestartet wurde beim Wohnheim in Waiern. "Wir waren alle mit Fackeln ausgestattet. Dann gab es eine Schrecksekunde", erzählt Brigitte Kanzian. "Plötzlich begannen einige Fackeln lichterloh zu brennen, aber Dank eines beherzten Löscheinsatzes von Betreuer Daniel wurde das Feuer rasch gelöscht und niemand ist zu Schaden gekommen." Dann setzte sich die Gruppe in Bewegung. Ziel war die Ortschaf Haiden – genauer gesagt das Gasthaus Untermoser. Dort wartete bereits eine herzhafte Jause, die von Kanzian Engineering gesponsert wurde, auf die rund 30 Personen starke Truppe.

Spannende Wettkämpfe

Nach der Stärkung waren wieder alle voller Tatendrang und bei spannenden Dart-Wettkämpfen, aufregenden Tisch-Flipper-Duellen und viel "Ratschen" ging es gegen 21 Uhr zurück nach Waiern. "Für uns war es ein weiteres schönes Erlebnis im Rahmen der Adventkalender-Aktion", so Kanzian. "Ein Abend mit Menschen, die sich über kleine Aufmerksamkeiten im Advent freuen. Zugleich eine Gegelenheit dem hektischen Vorweihnachtstrubel zu entfliehen."