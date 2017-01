Über Vorrunde nicht hinausgekommen

17.01.2017, 14:20 Uhr

Das Team Deurotherm Feldkirchen schied schon in der Vorrunde aus.

WEISSENSEE. Große Erwartungen hatte das Team Deurotherm Feldkirchen, mit Erich Trummer, Benjamin Fillafer, Sabine Fillafer und Klaus Wiedermann. Die Schützen vertraten Kärnten beim diesjährigen Alpenpokal am Weißensee. Die anfänglichen Hoffnungen wurden allerdings schon in der Vorrunde zunichte gemacht.Das motivierte Team musste sich gleich am ersten Wettbewerbstag Mannschaften aus Niederösterreich und dem Burgenland geschlagen geben und landete punktegleich mit Team Salzburg 1 in der Gruppe C auf Rang drei.