Tiebeltaler winken als Hauptgewinn

29.08.2016, 16:40 Uhr

Der September ist Quiz-Monat in Feldkirchen. Das "Quiz der 1.000 Fragen" macht hier Station.



Bekanntheit steigern

FELDKIRCHEN (fri). "Wir sind im September Partnergemeinde und Sponsor des beliebten Quiz von Radio Kärnten", erklärt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) und erhofft sich einen nachhaltigen Nutzen sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Feldkirchen. "Als Hauptpreis winken immerhin Tiebeltaler im Wert von 7.200 Euro."Sehr positiv sieht auch der Obmann der Aktionsgemeinschaft, GR Heinz Breschan (FePlus), die Quizsendung. "Einen Monat wird Feldkirchen im Radio täglich vertreten sein", so der Aktionsgemeinschaftsobmann. Mit dem Hauptgewinn, der in Form von Tiebeltalern ausbezahlt wird, werde die regionale Währung der Tiebelstadt weiter aufgewertet. Zudem würde dieser Gewinn, da ein Einkauf mit Tiebeltalern nur bei Mitgliedsbetrieben der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen möglich ist, wieder der Stadt zugute kommen. "Vielleicht ist das auch für Betriebe, die noch kein Mitglied der Aktionsgemeischaft sind, Motivation beizutreten", so Breschan mit Augenzwinkern. "Wir freuen uns über jedes neue Mitglied."