Friedburger Puppenbühne – „Kasperl und der Schatz am Meeresgrund“

AT

, Wals AT

Die Bachschmiede , Wals AT

Maler Pierre ist in einer schwierigen Lage. Obwohl er wunderbar malen kann, will niemand seine Bilder kaufen. Er ist so arm, dass er sich nicht einmal etwas zu Essen kaufen kann. Wenn er jedoch den Schatz von seinem Onkel Filip finden würde, dann wären alle seine Sorgen vorbei. Kasperl und Strolchi wollen bei der Schatzsuche helfen. Aber - wo ist denn bloß die Schatzkarte versteckt?



Eintritt:

Erwachsene und Kinder über 2 Jahren € 5,-

Freie Platzwahl!