Eine Ikone verlässt die Bühne!

30.12.2016, 09:49 Uhr

Legendär waren die alljährlichen Laternenumzüge zum Martinsfest, wenn die halbe Gemeinde auf den Beinen war, um den Knirpsen rund um den Schlossberg zu folgen, um sich dann am Stiftsplatz vor der Kirche bei einem Umtrunk noch ein wenig auszutauschen. Unvergessen die Musicalaufführung im Diabellisaal von Schloss MATTSEE, als die Kinder unter Ulli's Leitung dem damaligen Bürgermeister Matthäus MAISLINGER zu dessen Pensionierung, eine sagenhafte Performance ablieferten und die weit über 200 Besucher mit minutenlangem, frenetischem Applaus und Standing-Ovations, die Leistungen der Kinder und der Pädagoginnen honorierten.Bei den Kindern immer hoch im Kurs waren die Schlaffeste, wenn zum Ausklang des Kindergartenjahres die kommenden Schulanfänger mit "ihren" Betreuerinnen die Nacht mit Taschenlampen und einem Berg von Büchern und Spielen im Turnsaal verbrachten. Höhepunkt am nächsten Morgen war das gemeinsame Frühstück mit den Eltern.Die "gesunde Jause" war Jahrzehnte lang fixer Bestandteil des Gemeindekindergartens, bis sie vor 2 Jahren abgeschafft wurde, um sie dieses Jahr als "Neuentdeckung" wieder einzuführen.Der örtliche Fußballverein, der USC-MATTSEE, ist ihr zu außergewöhnlichem Dank verpflichtet. Ohne ihrem Zutun gäbe es keinen Nachwuchs. Zumindest nicht in der jetzigen Form. In den vergangenen 3 Jahren sind insgesamt bereits mehr als 60 Kinder dem Ruf der Trainer gefolgt und spielen mittlerweile in 3 Ligen hervorragenden Fußball. Jüngste Errungenschaft ein Fußballkindergarten für Kids ab 2 1/2 Jahren. Ulli VOGEL war Geburtshelferin für dieses Phänomen. Ohne ihrer Mithilfe und ihrem Ansporn im Kindergarten wären viele Talente unentdeckt geblieben.Liebe Ulli VOGEL, wir und ich glaube, dass ich für die überwiegende Mehrheit der Eltern hier spreche, die jemals ein Kind unter deinen Fittichen hatten, bedanken uns für dein überwältigendes Engagement, für deine Fürsorge, die du unseren Kindern zuteil werden hast lassen, für deine tröstenden Worte, wenn es Tränen bei den Winzlingen gab, für deine Ratschläge an uns Eltern, wenn wir mit unserem Latein am Ende waren, für deine Geduld, die du uns und "deinen" Kindern entgegen gebracht hast. Danke für deine wirklich tolle Arbeit! Du wirst uns fehlen und eine Lücke hinterlassen, die schwer zu schließen sein wird.Wir wünschen dir für deinen Neustart alles was man dafür braucht! Kraft und Freunde, von denen du ja genug hast. Halte dich bitte nicht zurück, deine Freundschaften auch einzufordern! Nicht immer weiß man, wie es wirklich um seine Nächsten steht!