Schwerste Verletzungen nach Fahrradsturz

06.10.2016, 09:23 Uhr

LAMPRECHTSHAUSEN (kh). Ein 66-jähriger Pensionist kam am 5. Oktober 2016, gegen 17:45 Uhr, im grenznahen Raum in Lamprechtshausen mit seinem E-Bike zu Sturz. Dabei wurde er so folgenschwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen werden musste. Die Ursache des Sturzes ist bis dato noch ungeklärt. Die Erhebungen dazu laufen.