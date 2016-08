Internationale Siege beim Fuschlseelauf

30.08.2016, 10:37 Uhr

Somalier und Slowakin setzten sich gegen starke Konkurrenz durch

In 43:07 Minuten um den See

FUSCHL (buk). "Super Wetter, zufriedene Sportler, tollte Leistungen", zieht Fuschlseelauf-Organisator Christian Braunstein positive Bilanz über das sportliche Wochenenede. Das oberste Treppchen teilten sich internationale Sportler: Mustafe Abdilaahi aus Somalia und Katarina Lovrantova aus der Slowakei konnten sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen."Ich bin sehr glücklich und wollte hier unbedingt gewinnen", sagt Abdilaahi, der für die Naturfreunde Wals an den Start gegangen war. Er umrundete den See in einer Zeit von 43 Minuten und sieben Sekunden.

"Fuschlsee Man" und "Fuschlsee Woman"

Andy Blow kann sich zudem "Fuschlsee Man" nennen, "Fuschlsee Woman" wurde Saskia Bluhm. In der Wertung 40+ gingen die Titel an Lisa Rosenblatt und Fritz Hauer. Als Ehrengast nahm US-Botschafterin Alexa Wesner sowohl am Seecrossing, als auch am Lauf teil und belegte in der Wertung 40+ den zweiten Platz.