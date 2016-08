Daheim wieder gemütlich machen

30.08.2016, 12:16 Uhr

Immer beliebter werden Batterie-Rollos. Diese können elektrisch per Fernsteuerung gesteuert werden und dienen für Fenster und Glasfronten als Sichtschutz. „Hier gibt es für jeden Geschmack das Passende und das ganz ohne Staubchaos und aufwändiges Stemmen", so Harald Hörbst.Besonders im Trend liegen derzeit Wellenvorhänge und Vorhangstangen mit Innenlauf. Sie passen sich jeder Raumgröße und Raumsituation an zeigen Eleganz durch gleichbleibende, regelmäßige Wellen.