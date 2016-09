, Am Stieranger 1 , 4240 Freistadt AT

ÖTB-Halle , Am Stieranger 1 , 4240 Freistadt AT

Der Herbst klopft an die Tür und wieder müssen wir feststellen, dass unsere Kinder gewachsen und alle Hosen viel zu kurz sind ...



Gut dass es am Samstag, 08.10.2016 zwischen 9:00 und 11:00 Uhr in der ÖTB-Halle wieder den großen Kindersachenflohmarkt der beiden Freistädter Eltern-Kind-Zentren Purzelbaum und Mimo gibt. Also nichts wie hin! Noch ein Tipp: Kaffee und Kuchen gibt´s auch - lecker!