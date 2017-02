15.02.2017, 10:40 Uhr

In vielen Jobs steckt Umwelt

BEZIRK. Immer wieder ist zu hören: Berufe im Umweltbereich haben Zukunft. Wie sieht es da im Bezirk Freistadt aus? "Unter den Arbeitslosen haben wir sechs Personen, die zuletzt im Bereich Umwelt gearbeitet beziehungsweise etwas in der Richtung studiert haben. Da geht es um Ökologen, Naturwissenschaftler, Solartechniker und Umweltgutachter", so der Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice Freistadt, Alois Rudlstorfer.

Der AMS-Chef weiter: "Fakt ist aber, dass sehr viele Berufe heutzutage mit Umwelt( zu tun haben. Ich denke da an den Elektriker, der Solaranlagen montiert oder sonstige Energiesparmaßnahmen in Wohnhäusern oder Betrieben installiert.

Oder der Installateur, der Energiesparende und Umweltfreundliche Heizungen verkauft und montiert. Der Tischler, der auf die Herkunft des Holzes und die Umweltverträglichkeit der benutzen Lacke achtet. Bei fast allen Produkten wird das Umweltbewusstsein immer wichtiger."

Ich im Verkauf wird es, so Rudlstorfer, immer wichtiger, dass Mitarbeiterinnen ihr Produkt erklären können. Ist es Biologisch? Wo kommt es her? Wie schaut der ökologische Fußabdruck aus? Wurden bei der Erzeugung europäische Arbeitsstandards eingehalten? "Ich glaube, es gibt inzwischen keinen Beruf mehr, der sich nicht irgendwie mit dem Thema Umwelt auseinander setzt oder auseinander setzen muss."

