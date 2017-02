Klettermaxe: Vorschulkletterkurs in Grieskirchen

Flinke Kletterer kommen ab Samstag, 18. Februar voll auf ihre Kosten. Die Naturfreunde Grieskirchen veranstalten für 4- bis 6-Jährige den Vorschulkletterkurs. Der Kurs in der Kletterhalle Naturfreunde findet einmal in der Woche statt und dauert neun Wochen lang. Danach können die jungen Teilnehmer beim Betreuten Klettern am Montag und Mittwoch jederzeit mitmachen. Mitzubringen sind Sportbekleidung, Laufschuhe mit relativ steifer Sohle sowie Getränke für die Pause.



Anmeldung im Naturfreunde-Heim Grieskirchen (Manglburg 13a), naturfreunde.griesk@aon.at sowie 0664/3559069. Oder bei Judith Eilmannsberger: judith.eilmannsberger@gmx.at, Tel. 0650/9244499.