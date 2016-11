Neukirchner Jugendliche laden zum EZA-Markt

Fair Trade und Entwicklungszusammenarbeit steht am dritten Adventwochenende im Fokus: Denn auch in diesem Jahr laden die Jugendlichen aus Neukirchen/Walde und Eschenau wieder zum beliebten EZA-Markt. Besucher finden ein reiches Angebot von Lebensmitteln – wie Gewürze, Süßes, Kaffee und Tee – über Kunsthandwerk, Bekleidung und Naturkosmetik. Das ein oder andere Weihnachtsgeschenk wird sich sicher finden. Und gegen den kleinen Hunger bietet die Argentinien-Gruppe an beiden Tagen Kaffee und Kuchen an. Der Erlös der Verkäufe wird wieder an die Dreikönigsaktion weitergegeben, die damit eine Organisation in Kolumbien unterstützt.Der EZA-Markt findet am Samstag, 10. Dezember von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 11. Dezember 8 bis 12 Uhr im Pfarrheim Neukirchen/Walde statt.Alle Fotos: Miriam Wintereder