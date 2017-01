Rotes Kreuz: Lebenscafé für Trauernde findet in Grieskirchen statt

Das Rote Kreuz lädt am Freitag, 20. Jänner alle Trauernde zum Lebenscafé. Ab 14 Uhr können sich Betroffene im Rot-Kreuz-Haus Grieskirchen (Manglburg 18) untereinander austauschen. „Das Lebenscafe für Trauernde ist ein geschützter Ort, an dem Sie mit Ihrer Trauer sein können, unter Menschen, denen es ähnlich geht“, sagt Adelheid Zöbl vom Roten Kreuz. Begleitet werden die Treffen von ausgebildeten, freiwilligen Trauerbegleiterinnen des Mobilen Hospizes Grieskirchen. Das kostenlose Angebot richtet sich an trauernde Menschen – egal, wie lange der Verlust zurückliegt.



Info und Anmeldung bei Adelheid Zöbl (Hospizkoordinatorin Rotes Kreuz Grieskirchen), Tel. 07248/62243-44 oder 0664/82 34 376 sowie adelheid.zoebl@o.roteskreuz.at