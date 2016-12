David Zwilling - Johannes Aschauer - Otto Klär kommen nach Gallspach

FILMVORTRAG

Die drei Jerusalempilger zeigen ihren live kommentierten 2-stündigen Filmvortrag im Rahmen einer Vortragsreihe.

Aus dem Herzen Europas zu Fuß nach Jerusalem!

4.500 km beträgt die Strecke von Oberösterreich bis

nach Jerusalem!

Drei Männer machten sich am 24. Juni 2010 auf den Weg und

gingen diese unglaubliche Strecke zu Fuß. Österreich, Ungarn, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Griechenland, Türkei, Syrien, Jordanien und schließlich

Israel/Palästina waren die Länder, die zu Fuß durchquert wurden.

Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling - zwei Polizisten und ein ehemaliger Schirennläufer und Abfahrtsweltmeister, das war das ungleiche Trio auf diesem abenteuerlichen Weg. Auf ihrer Reise folgten sie zu Fuß den Spuren der Kreuzzüge, wanderten auf den Wegen des Apostels Paulus

und den historischen Pilgerpfaden in das Heilige Land. Gefährliche Situationen waren zu meistern, Ausdauer war ebenso gefragt wie Improvisationskunst und Durchhaltevermögen. Nach sechs Monaten trafen sie am Heiligen Abend in Bethlehem und schließlich am 26. Dezember in Jerusalem ein.

Kein Eintritt: Freiwillige Spenden nach dem Vortrag!