90 Engel gingen auf Reisen

30.11.2016, 20:25 Uhr

Dritte-Welt-Projekt Altamira beim kfb-Weihnachtsmarkt in Hofkirchen

Die Schüler der NMS Hofkirchen fertigten unter anderem in den letzten Wochen liebevoll gestaltete Maiskolbenengel an und diese verkauften sich wie im Fluge.Der Besucheransturm am ersten Adventsonntag war riesig und die vielen regionalen Aussteller präsentierten in der Aula der NMS ihre feinen und stilvollen kleinen Kostbarkeiten, die mit weihnachtlicher Vorfreude von den Besuchern erworben wurden.Viele Aktivitäten dienten einem sozialen Zweck, so blieb den Schülern zum Beispiel für ihre Partnerschule ein Reinerlös in der Höhe von, der vom Land OÖ in Kürze verdoppelt wird.