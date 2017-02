Sich mit den Weltbesten messen

16.02.2017, 00:00 Uhr

Nico Gruber zeigte sein Fahrtalent beim Kartrennen in Italien

SCHLÜSSLBERG (jmi). Bei der Kart-Rennserie "World Series of Kart" am Adria Raceway zeigte Nico Gruber sein Talent am Steuer. Vor den Augen von Formel-1-Stars wie Max Verstappen und Jarno Trulli ging es für den jungen Schlüßlberger um Geschick und Know-how. Bis auf fünf Zehntel pirschte sich Nico Gruber dabei an die besten Fahrer heran. „Das hat bei der Konkurrenz für Aufsehen gesorgt. Das Rennen sollte eine Standortbestimmung sein, wie sich Nico im Vergleich mit den weltbesten Kartpiloten schlägt“, so sein Vater Sascha Martinz-Plöderl. Im ersten Rennen auf dem Adria Raceway und im sogenannten Pre-Final landete Gruber auf Platz 21. Weniger Glück hatte er beim großen Finale: Das Fahrzeug eines Gegners kollidierte in der zweiten Runde mit Grubers Rädern, hob vom Boden ab und traf die rechte Schulter und den rechten Arm des 15-Jährigen. Die schmerzhafte Folge: Der Ringfinger der rechten Hand ist angebrochen, zwei Wochen Zwangspause, aber immerhin kein Gips. „Dennoch war diese Rennwoche ein schöner Erfolg, weil wir wieder gesehen haben, dass Nico absolut mithalten kann“, erklärt sein Vater.