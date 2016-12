Autohaus Seyfried wurde 50 Jahre alt

29.12.2016, 15:57 Uhr

Die WKO Grieskirchen gratulierte bei ihrer "Wirtschafts-Tour" der Familie Seyfried.

GRIESKIRCHEN. WKO Obmann Laurenz Pöttinger und WKO Leiter Hans Moser besuchten regionale Klein- und Mittelbetriebe, die durch ihre engagierten Leistungen dazu beitragen, dass sich der Bezirk Grieskirchen in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr gut entwickelt hat! „Bei diesen sehr interessanten Besuchen erfahren wir darüber hinaus wie das aktuelle Befinden unserer Mitgliedsbetriebe ist, wo sie der Schuh drückt und welche Ideen sie für uns als regionale Wirtschaftsvertretung haben. Dadurch übernehmen wir eine wichtige Sensorfunktion für die Wirtschaftskammer OÖ.“, ist sich Pöttinger der Bedeutung dieser Gespräche bewusst.

Die Firma Auto Seifried GesmbH, feierte Ende Oktober sein 50-jähriges Bestehen. Aktuell werden 18 Mitarbeiter beschäftigt, davon vier Lehrlinge. Das Autohaus Seifried ist einer von zwei Vollsortimentern der Marke Hyndai in Oberösterreich. Das Familienunternehmen Seifried ist bezirksweit ein Vorreiter in Bezug auf die Lehrlingsausbildung. „Bei uns im Betrieb wurden bereits mehr als 100 Lehrlinge und zehn Meister ausgebildet“, ist Seniorchef Adolf Seifried sichtlich stolz auf das Geleistete. Als Funktionär der WKOÖ sieht Geschäftsführer Adi Seifried jun. die Aufwertung der Lehre sowie des Handwerks allgemein als eines der wichtigsten Zukunftsthemen.„Wir als regionale Wirtschaftsvertretung sind stolz auf unsere Familienunternehmer, denn sie haben ihr Herz in der Region und sind voll motiviert und zeigen großen persönlichen Einsatz, und tragen sehr wesentlich zu unserer Bezirksmarke „Handwerk mit Weltruf aus dem Bezirk Grieskirchen“ bei, sind Pöttinger und Moser erfreut.