Zu Gast bei der Firma Thallermayr

14.12.2016, 08:00 Uhr

WKO ist unterwegs in Sachen Wirtschaft bei dem Stukkateur und Trockenausbauer.

TAUFKIRCHEN/T.(raa). Kurz vor Weihnachten war die WKO Grieskirchen noch einmal in Sachen Wirtschaft unterwegs. Ziel war der Stukkateur und Trockenausbauer Thallermayr. "Die dynamische Firma wird durch Geschäftsführer Ewald Humer unterstützt von seiner Gattin Sabine sehr erfolgreich in einer sehr schwierigen Branche geführt", so WKO-Leiter Hans Moser.„Wir sehen uns als kompetenter, überregionaler Anbieter und Partner im öffentlichen Bereich, für Genossenschaften und für Betriebe", so Humer. "Wir beschäftigen aktuell 23 Mitarbeiter, davon einen Lehrling und zu Spitzenzeiten bis zu 25 Leasingkräfte. Sehr stolz sind wir auf unseren ausgelernten Lehrling, der bei den Ausscheidungen zu den Euroskills den hervorragenden zweiten Platz belegte." Bei Thallermayr versucht man, möglichst viele junge Fachkräfte selbst auszubilden. "So wollen wir dem drohenden Fachkräftemangel begegnen", beschreibt Humer die Firmenphilosophie.„Innovation und Weiterentwicklung wird bei uns großgeschrieben. Aktuell ist der Holzbau ein sehr starker Partner für den Handwerksbetrieb", so Humer. Der Firmenchef stellte den beiden Wirtschaftsvertretern auch seine Firmenerweiterungspläne näher vor.Pöttinger und Moser gratulierten zur guten wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. „Das sind die Betriebe, die die Marke „Grieskirchen, der Bezirk in dem das Handwerk Weltruf hat“ erfolgreich nach außen tragen!“ freut sich Obmann Laurenz Pöttinger über das große Engagement der Familie Humer und ihrer Mitarbeiter.