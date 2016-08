Listen 4 More machen Pop zum Zuhören

AT

, Hauptplatz , 7551 Stegersbach AT

Kastell , Hauptplatz , 7551 Stegersbach AT

Drei Gitarren, Cajón, mehrstimmiger Gesang: Die Ollersdorfer Formation Listen 4 More bringt am Freitag, dem 2. September, Austro-Pop und Songwriting-Klassiker in das Stegersbacher Kastell. Beginn ist um 19.00 Uhr.