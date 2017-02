Jubiläumswochenende Brauchtumsgruppe Aldrans

Das traditionelle Mullerschaugn in Aldrans findet immer am Rußfreitag (Freitag vor dem Faschingsdienstag) statt. Heuer wird das Mullerschaug´n am 24.02.2017 das Jubiläumswochenede der Aldranser Huttler im Gemeindesaal einläuten. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Um 19.00 Uhr wird der Abend durch die Brauchtumsgruppe Aldrans eröffnet. Weitere 9 Gruppen sorgen danach für beste Unterhaltung. Für beste musikalische Unterhaltung sorgen wie immer "Die Rubiner".

Der Umzug beginnt um 13.32 Uhr, er führt von der Aldranser Tankestelle über 3 Aufführungsplätze bis hin zum Aldranser Dorfplatz und endet schließlich über die „Untere Gasse“.

Die Aufführungsplätze:

1. KFZ-Werkstatt Franz Brunner (Schmied)

2. Kreuzung Brunner und Muigg (Hauptaufführungsplatz mit Ehrentribüne)

3. Dorfplatz

Entlang des Umzugsverlaufs wird es für Ihr Wohlbefinden genügend Verpflegungsstellen sowie Toiletten geben.

Im Anschluss an den Umzug findet in der Tiefgarage des Haus des Kindes ein Patsch´n Ball für Jung und Alt statt.

Vorverkaufskarten sind im Cafe Maria in Aldrans erhältlich.

