Mils: Wirtschaftsbund meets JVP beim "Speed Dating"

01.02.2017, 20:36 Uhr

Ein außergewöhnliches Erfolgsformat des Wirtschaftsbundes und der Jungen Volkspartei!

Das erfolgreiche Format „WB meets JVP“ des Wirtschaftsbundes und der Jungen Volkspartei Innsbruck-Land hat bereits Tradition und sowohl Location als auch die Präsentation sind dabei immer außergewöhnlich. Dieses Mal trafen sich die Bünde zum gegenseitigen Gedankenaustausch im Autohaus Oberhofer in Mils.Wirtschaftsbund-Bezirksobfrau BR Anneliese Junker, JVP-Obmann Philipp Gaugl, WB-Bürgermeister Peter Hanser und Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl begrüßten die zahlreich erschienen Gäste. Gedatet wurde in den exklusiven Neuwagen des Autohauses, wobei immer zwei Wirtschaftler und zwei "Junge" vier Minuten Zeit zur gegenseitigen Vorstellung hatten. Beim anschließenden Get together konnten die Gespräche vertieft und gemeinsame Ideen entwickelt werden.Die Bezirksobleute Junker und Gaugl sind sich einig: „Von diesem Format profitieren beide Seiten gleichermaßen und es freut uns sehr, dass es von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen wird. Diese Begeisterung ist Auftrag für Wiederholungen!“