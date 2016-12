Dominik Lindebner ist Vizeeuropameister mit seinen Huskies

11.12.2016, 21:14 Uhr

Dominik Lindebner aus Thörl-Maglern ist mit seinen Huskys Vizeeuropameister im Canicross.

OTTENSCHLAG/THÖRL-MAGLERN (MaKo). Ende November fand in Ottenschlag im niederösterreichischen Weinviertel das FISTC Schlittenhunde Wagenrennen statt. Dominik Lindebner aus Thörl-Maglern wurde in der Wertung Canicross (Cross Country-Lauf mit ein oder zwei Hunden) Vizeeuropameiste hinter Sebastian Astelbauer (NÖ). In der Gesamtwertung erreichte er als bestes österreichisches Team den vierten Gesamtplatz.

ZUR PERSON

"Ich wollte als Kind schon immer einen Hund haben, doch leider wurde mir dieser Wunsch verwehrt", erzählt Dominik Lindebner über seine Liebe zum "besten Freund" des Menschen. Vor drei Jahren erfüllte er sich seinen Wunsch, aber dies eigentlich nur durch Zufall. "Wenn, dann war für mich immer klar, dass es ein Husky sein soll! Diese Hunderasse ist am natürlichsten und ich liebe es, mich in der Natur aufzuhalten. Ich lieh mir von einem Freund seinen Husky für Bergtouren aus und es entstand eine sehr enge Bindung mit ihm, dass er nur mehr bei mir sein wollte. So wurde mir Yuma anvertraut und ich konnte ihn mein Eigen nennen."Wenn die Schlittenhunde dich einmal in ihren Bann gezogen haben, lassen sie dich nicht mehr los. Ein Mythos und zugleich eine Faszination! Inzwischen besitzt der 26-jährige sechs Siberian Huskies, wovon er vor drei Wochen zwei aus den Straßen Zyperns gerettet hat. Das Areal von Lindebner in Thörl-Maglern ist für diese Rasse ein Eldorado. Wenn man sein Anwesen in Thörl-Maglern betritt, spürt man es sofort. Hier fühlt sich jeder einzelne Hund sehr wohl."Ich arbeite mit Hausverstand. Die artgerechte Haltung ist für mich das oberste Gebot. Diese Hunderasse hat das Bedürfnis etwas zu ziehen und braucht viel Bewegung. Dass der Musher (Schlittenhundeführer) auch fit sein muss, ist selbstverständlich. Ein Training kann nur unter zehn Grad Celsius stattfinden und so trainiere ich ab dem Herbst täglich, ohne Schnee mit einem Cart oder mit dem Bike, auf kurze Distanzen, wo mir der nahegelegene Wiesen- oder Waldboden sehr entgegen kommt. Hier werden die Hunde vor das Gerät bzw. das Bike gespannt. Abwechselnd begleitet mich einer der Vierbeiner auch bei meinen Bergtouren."Wo es im Sommer dann für die Huskies eine Trainingspause gibt, wird im Winter soweit es möglich ist immer auf Schnee trainiert. "Manchmal fahren wir mit den Hunden dorthin, wo es Schnee gibt, um ihnen die besten Voraussetzungen zu bieten. Dann werden auch lange Distanzen gefahren", erklärt der Vizeeuropameister.Im kommenden Jahr wird Dominik Lindebner zum ersten Mal bei der Ultimate Sleddog Challange teilnehmen. Hier müssen drei bis vier Rennen gefinisht werden, um in die Wertung zu kommen. Beginn ist der 25. bis 28.01.2017 in Destne (Tschechien), danach Transalp in der Schweiz, weiters in Inzell (Deutschland) und als Abschluss steht für ihn das Pflichtrennen in der Innerkrems in seinem Rennkalender.Dominik Lindebner16. März 1990Thörl-Maglernmit Johanna Klammer (30)alles was mit Natur zu tun hatselbständig (Firma Funky Sports in Villach) Outdoor GuideNichts ist unmöglich, wenn man nur fest genug daran arbeitet!