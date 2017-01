Positiv denken ist das oberste Ziel

11.01.2017, 12:30 Uhr

Vier Unternehmer aus der Region sagen, wie die Stimmung 2017 ist und welche Projekte anstehen.

Hoffnung auf Schnee

GAILTAL (nic). "Zusammen können wir einfach mehr erreichen", erklärt Konditormeister Erich Semmelrock. Für ihn sind 2017 gemeinsame Projekte besonders wichtig. Unter dem Titel "Zuckerbäcker" bietet er mit Kollegen unter anderem Kurse zum Thema Schokolade oder Marmelade an.Die süße Kunst steht unter dem Motto: "Futterneid bringt uns nicht weiter. Machen wir lieber zusammen etwas", sagt Semmelrock. Er ist grundsätzlich positiv gestimmt für das neue Jahr.Für Christian Sölle von NTC Sölle am Nassfeld ist derzeit mitten in der Wintersaison alles auf den erhofften Schnee ausgerichtet. "Wir warten auf die weiße Pracht, damit die Saison erfolgreich wird", sagt der engagierte Untenehmer. "Aber abgerechnet wird erst zum Schluss."Mit einer Erweiterung des Skidepots am Nassfeld hat sein Betrieb rechtzeitig vor Saisonbeginn die Weichen für das neue Jahr gestellt.Ebenfalls vorausgeplant für 2017 hat Christine Engl, die Chefin des Gailtaler Hofs in Kötschach-Mauthen, mit ihrem Team. "Wir haben einen Umbau, der zum Beispiel einen barrierefreien Eingang umfasst, abgeschlossen", erklärt die 47-Jährige.Sie blickt optimistisch ins neue Geschäftsjahr. "Wir haben für den Sommer schon deutlich mehr Buchungen als in den Vorjahren", sagt Engl, die sich mit ihrem Angebot vor allem an Motorradfahrer richtet und selbst leidenschaftliche Bikerin ist.

Positive Grundstimmung

WKO-Obmann Hannes Kandolf hat einen Tipp für Unternehmer, den er natürlich auch selbst beherzigt: "Wir müssen positiv nach vorn schauen. Das ist wichtig", sagt der 56-Jährige im Gespräch.Anpassungsfähigkeit an neue Situationen ist für den Hermagorer ebenso notwendig wie Einfallsreichtum. "Das momentane Wetter können wir ja nicht ändern", erklärt Kandolf mit Blick auf Skitouristen.Ein neues Projekt für 2017 hat er auch. "Zusammen mit Bäckerkollegen und Bauern aus der Region wollen wir eine Kampagne starten, die für gesunde Lebensmittel und Rohstoffe wirbt", verrät Kandolf. Das Motto soll lauten "Kauf daheim" und die Aktion wird österreichische Rohstoffe, alte Rezepte und die Zusammenarbeit stärken.