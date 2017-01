"Enter the darkside vOL.2" – Konzert im Jugendzentrum Imst

Imst : Jugendzentrum |

Metal-Freunde aufgepasst! Dieser Aufruf geht an alle, die der dunklen Seite der Macht zugwewandt sind und auf harte Gitarrenriffs, double bass drumming und Metalgrowls stehen.

Am Samstag, dem 21. Jänner, startet das Imster JugendKULTurzentrum JAYZEE in die Konzertsaison 2017 und lädt alle Metal-Freaks zum Konzert "Enter the darkside vOL.2" ein.

Das exquisite Lineup mit Silius, Divine Line, Fedding The Wolves und Purerage, lässt das Herz eines jeden Metal-Fan höher schlagen.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt € 5,-.