Kostenlose Beratung in der Energieberatungsstelle Imst

Welche Heizung ist die richtige für mein Haus? Wo bekomme ich welche Förderungen? Warum bleibt mein Heizkörper immer kalt? In meinem Haus zieht es – was kann ich tun? Wenn Sie auf solche oder ähnliche Fragen Antworten suchen, dann ist Energie Tirol für Sie da: ganz in Ihrer Nähe. Die BeraterInnen in der Energieberatungsstelle Imst sind Ansprechpartner in allen Energiefragen.Die Energieberatungstelle Imst bietet Häuselbauern, Sanierern und Mietern produkt- und firmenneutrale Informationen zu allen Energiefragen rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen. Vom einfachen Energiespartipp bis hin zum umfassenden Energiekonzept stehen die BeraterInnen zur Verfügung. Denn Energie sparen ist Kosten sparen!

Die Energieberatungsstelle Imst bietet verschiedene Arten der Beratung und die BeraterInnen nehmen sich Zeit für Ihr Anliegen. Die Palette der Serviceleistungen reicht von der kurzen Telefonauskunft , Tel. 0512-589913, über die kostenlose Kurzberatung in Ihrer Beratungsstelle Imst, bis hin zur umfangreichen Vor-Ort-Beratung (Unkostenbeitrag €120,-) bei Ihnen Zuhause.Herbert Hafele ist der Energieexperte für Sie. Im Regionalmanagement Imst in Roppen steht er jeden ersten Freitag im Monat zu einem kostenlosen, 45-minütigen Beratungsgespräch zur Verfügung. Wenn möglich bringen Sie Pläne sowie Informationen zu bestehenden und/oder voraussichtlichen Bauteilaufbauten sowie dem Haustechnikkonzept mit.Sichern Sie sich Ihren Termin in der Energieberatungsstelle Imst, Regionalmanagement Imst, 6426 Roppen, Tel. 05417-20018. Auch auf der Homepage von Energie Tirol unter https://www.energie-tirol.at/beratungsstellen können Sie jederzeit Ihren Beratungstermin vereinbaren.Eine telefonische Anmeldung bei Energie Tirol unter 0512-589913 ist ebenfalls möglich.Beratungstermine: 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., jeweils von 14–18 Uhr.