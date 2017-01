Imst : Polytechnische Schule |

Die PTS Imst lädt alle interessierten Eltern und Schüler am Donnerstag, dem 19. Jänner, von 13–16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Neben allgemeinen Informationen über die Organisationsform der PTS kann auch der Unterricht in den Fachbereichen sowie in den Werkstätten besichtigt werden.

Nähere Infos und Voranmeldung unter Tel. 05412-66126 oder per E-Mail: direktion@pts-imst.tsn.at.