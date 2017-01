Be My Valentine

Feiern Sie den Valentinstag mit uns!



Bezauberndes Ambiente bei Kerzenschein, kulinarischer Hochgenuss

und romantische Live-Musik sind die Zutaten für den perfekten Valentinstag!

Unser Angebot am Dienstag, dem 14. Februar für Sie und Ihren Liebling:



Candlelight Dinner Buffet mit romantischer Live-Musik

von Caroline und Sabrina Kreutzberger

Parkring Restaurant & Galerie ab 19 Uhr – 54 Euro pro Person exkl. Getränke



Valentinstags Menü

3-Gang-Wahlmenü im Garten Café

ab 18 Uhr – 38 Euro pro Person exkl. Getränke

Love Songs in der Cascade Bar mit Caroline und Sabrina Kreutzberger



Tischreservierungen werden gerne unter 01/ 515 18 6800 oder per Email an gutscheinshop@marriotthotels.com entgegen genommen.

Wir freuen uns Sie im Vienna Marriott Hotel begrüßen zu dürfen!