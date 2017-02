Konzert InnStimmen

Innsbruck : Christuskirche |

Der Chor InnStimmen veranstaltet mit dem Orchester Sonarkraft zwei Konzerte, die Liebhaber der barocken Musik ansprechen werden. Schwerpunkt der Veranstaltungen bilden Werke von Vivaldi, wie Gloria RV 589 und Beatus Vir RV 598. Dargeboten werden auch das Magnificat von Gallus Zeiler und die Messe Breve Nr.7 in C von Gounod. Außerdem spielt das Orchester Sonarkraft Antiche Danze ed Arie per Liuto, Suite Nr.3 von Ottorino Respighi. Hochkarätigen Solistinnen und Solisten, wie Vera Schoenenberg, Annina Wachter, Brynne Mc Leod, David Kerber und Herfinn Arnafjall konnten für die Aufführungen gewonnen werden. Dirigiert werden die Werke von Ya -Wen Yang, die den Chor der InnStimmen seit einem Jahr erfolgreich leitet. Die Konzerte finden am Freitag, 24.2. um 19.30 Uhr im Barocken Stadtsaal in Hall und am Sonntag, 26.2. um 17 Uhr in der Christuskirche im Saggen, Innsbruck statt.



Eintritt: Freiwillige Spenden