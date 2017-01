Zur Demokratisierung von Politik und Wirtschaft: Vortrag und Diskussion am 23. Jänner in der AK TirolIm Rahmen der kostenlosen Veranstaltungsreihe von AK Tirol und attac Tirol „Die Zukunft von Arbeit und Wirtschaft“ findet der vierte und letzte Vortrag mit Diskussion am 23. Jänner in der AK Tirol in Innsbruck statt. Zu „Mehr Demokratie?“ spricht Dr. Alex Demirovic aus Berlin mit einem Kommentar von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weber von der Uni Innsbruck.

Als Antwort auf verschiedene Krisen wird vermehrt Basisdemokratie gefordert, verbunden mit einer Kritik an der repräsentativen Demokratie. Neben der politischen Mitsprache stellt sich die Frage nach der Demokratisierung des Finanzsektors und der Wirtschaft. Welche Ansätze zur Demokratisierung gibt es? Welche Strategien können den Übergang in eine lebenswerte Postwachstumsökonomie einleiten? Dazu spricht Dr. Alex Demirovic aus Berlin und kommentiert wird der Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weber von der Uni Innsbruck.Der Vortrag „Zur Demokratisierung von Politik und Wirtschaft“ findet am Montag, 23. Jänner, ab 19 Uhr in der der AK Tirol in Innsbruck, Maximilianstraße 7, statt. Anschließend gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.Dr. Alex Demirovic ist Gastprofessor für Politikwissenschaft an verschiedenen Universitäten in Berlin und Dr. Wolfgang Weber ist Univ.-Professor für Angewandte Psychologie an der Universität Innsbruck.Anmeldungen erforderlich unter 0800/22 55 22 – 1480.