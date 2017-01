Verein Emmaus - Bügelarbeiten günstig, schnell und professionell erledigt!

11.01.2017, 11:00 Uhr

Innsbruck : Innsbruck | In null Komma nichts zu gebügelter Wäsche und gleichzeitig etwas Gutes tun – der Bügelservice Emmaus in Völs macht es möglich!Sie haben keine Zeit... Dann bringen Sie Ihre saubere Wäsche doch einfach zum Bügelservice Emmaus in die Cyta oder nach Mühlau. Die Damen vom Bügelservice erledigen die Arbeit schnell, professionell und preiswert für Sie – und Sie können sich beruhigt anderen Dingen zuwenden.

Haushaltswäschedienst...Wenn es gewünscht wird, wird auch die ungewaschene Haushaltswäsche übernommen und in der Wäscherei Libelle zum Waschen gegeben, bevor sie vom Bügelservice gebügelt wird.Weitere DienstleistungenAls gemeinnütziger Verein bietet Emmaus auch praktische Hilfe rund um Haus und Garten an: mähen, jäten, schneiden, Abtransport, aber auch Übersiedlungen und Räumungen, Reinigungen und kleinere Renovierungsarbeiten.Der Verein EmmausSeit 1997 begleitet der Verein Emmaus Frauen und Männer, die irgendwann durch alle Netze der Gesellschaft gefallen sind. Wenn Sie die Dienstleistungen von Emmaus in Anspruch nehmen untersützen Sie sie und geben ihnen somit eine Chance, sich neu zu orientieren und in der Arbeitswelt wieder Fuß zu fassen. Bringen Sie einfach Ihre Bügelwäsche vorbei uns holen Sie sie nach kurzer Zeit professionell gebügelt wieder. Verrechnet wird pro Stück nach einem Fixpreis.Der Verein Emmaus freut sich auf Ihren Besuch!Bügelservicevom Verein EmmausStandort IBK / MühlauHauptplatz 5(neben Café Mühlauer Platzl)Öffnungszeiten:Mo von 10 bis 16 UhrDi bis Do von 8 bis 16 UhrFr 8 bis 11 UhrStandort Völs / EKZ CytaEingang Tiefgarage EurosparÖffnungszeiten:Mo bis Sa von 10 bis 17 Uhr